Järvamaa otsib taas ettevõtlusmaailma tegusaid

Tänavu toimub ettevõtjate ja kodanikualgatuste tunnustusüritus ühiselt nime all Järvamaa tegusad. See võimaldab ühendada aktiivseid kogukonnaliikmeid ja ettevõtjaid, võrgustuda ning leida võimalusi koostööks. Mõlemad osapooled on maakonna arengu ja ühtsuse osas väga olulise tähtsusega. Kokku jagatakse tunnustusi 13 kategoorias.