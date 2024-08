Kardisõitja õppis raskest nädalavahetusest nii mõndagi

Leotoots rääkis, et ajasõitudega jäi ta rahule ning sai sealt kirja kuuenda aja. "Esimese võistlussõidu start oli hea ning sõit edenes paljulubavalt kuni avastasin ühel hetkel, et gaas jäi peale ning sõitsin võssa," rääkis ta. "Sinna see sõit katkes."