Wittensteini tegevusmuuseumis alustab tikkimise kursus

Selle raames korraldatakse teemakohaseid õppepäevi, konkursse ja näitusi ning antakse välja erialakirjandust. 2024. ja 2025. aasta aastateema on rahvarõivas ruudus. Seekordne aastateema teatepulk on antud üle rahvarõivale ja lausa kaheks aastaks. Aastateema Rahvarõivas ruudus tähendab, et rahvarõivateemat tõstetakse esile võimendatult, hingega ja sügavuti. Aastaid on kaks, seega tegevusi nende raames on varasemast rohkem – topelt, korrutatult, ruudus.