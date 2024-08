Peaasi.ee vaimse tervise kohvikute võrgustik laienes Paidesse

Peaasi.ee on vaimse tervise kohvikute kontseptsiooni arendanud alates 2021. aastast ning selle aastanumbri sees on kohvikutes vestlemas käinud üle 140 inimese, keda mõni kaheksakümne vabatahtliku hulgast on toetanud või kuulanud. Vaimse tervise kohvikus olevad vabatahtlikud on läbinud vaimse tervise esmaabi koolituse, kus nad omandasid toetava kuulamise ja vaimse tervise esmaabi pakkumise oskuseid. Vabatahtlikud istuvad eraldi märgistatud lauas valge T-särgiga, millel on kiri „Olen olemas”.