PILDID Varahommikused jalutajad avastasid kodujärvest tuukri

Kõigepealt teostati järves mõõtmistööd. Tuuker Olari Kontram sukeldus järve, et uurida veealust maailma. Seejärel algasid silla paigaldustööd. „Eesti järved on pigem kehva nähtavusega,“ ütles Kontram. „Pärast esimest sisseminekut selgub, palju on näha.“