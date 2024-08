Aiandusfirma kogub fotode kaudu tagasisidet

Elise aia eestvedaja Reelika Marrandi tegi Facebooki postituses ülekutse, kus ta kutsub aiapidajaid üles saatme neile pilte taimedest, mis on Elise Aiast ostetud ja mille üle aiapidajad on eriliselt rõõmu või uhkust tunda saanud. "Saatmisel lisage juurde taime nimi ja enda nimi. Võib saata ka mitu pilti – mida rohkem, seda uhkem," julgustas ta.

Marrandi kirjutas, et neil teeb alati südame soojaks, kui nad saavad tagasisidet, et nende juurest ostetud taimehakatised on inimeste hoole all kasvanud tõelisteks iludusteks. "Nüüd tahame seda rõõmu veelgi rohkem jagada – seega kutsume teid osalema fotokonkursil "Elise Aed"," kutsus ta inimesi üles.