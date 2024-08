Rongisõbrannad muudavad töölesõidu eriliselt lõbusaks

Naised on kõik eri taustaga ja elavad eri elusid, aga kui nad Türil rongile astuvad, et Tallinna või selle lähistele tööle sõita, saavad neist tunniks ja neljakümneks minutiks parimad sõbrannad, et üksteise tegemistele kaasa elada, murede korral tuge pakkuda või koos sünnipäevigi tähistada.