Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Inimesed kuuluvad elu jooksul eri suhtlusgruppidesse, mis vahel kattuvad, vahel mitte – perekond, sõbrad, kolleegid, endised kursuse- või praegused koorikaaslased, majanaabrid. Järvamaal on seltskond sõbrannasid, kes kohtuvad omavahel ainult Elroni rongis. Naised on kõik eri taustaga ja elavad eri elusid, aga kui nad Türil rongile astuvad, et Tallinna või selle lähistele tööle sõita, saavad neist tunniks ja neljakümneks minutiks parimad sõbrannad, et üksteise tegemistele kaasa elada, murede korral tuge pakkuda või koos sünnipäevigi tähistada.