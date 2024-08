Päästeamet manitseb muinastulede ööl lõkkesüütajaid ettevaatlikkusele

Meeleolu loova lõkke retsept on lihtne: tee seda ohutult ning põleta muinastules vaid puhast puitu, paberit ja pappi. Kõikidele lõkkemeistritele tuletab Päästeamet meelde, et lõket ei jäeta hetkekski järelevalveta, sest õnnetuse puhkemiseks piisab ka paarist sekundist. Kui isu lõkke juures olemisest täis saab, summuta tuli ja tulest alles jäänud söed vee või muu kustutusvahendiga.

Et lõkkeöö mööduks ohutult tuleks veenduda:

1. Lõke tee selleks ettevalmistatud mittepõlevale pinnasele ning hoia lõkkeaseme ümbrus süttivast materjalist puhtana.

2. Lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit.

3. Tuld võib teha tuulevaikuses või nõrga tuulega. Jälgi ka tuule suunda, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele või et lõkkesuits ei häiriks naabreid.

4. Jälgi, et lõke oleks hoonetest, metsast ja põlevmaterjalist ohutus kauguses. Vähim ohutu kaugus on lõkke puhul 8 meetrit. See on umbes 10-13 täiskasvanud inimese sammu.

5. Hea meeleolu loomiseks piisab ka väiksest lõkkest. Tähtis ei ole lõkke suurus, vaid meeleolu, mida lõke loob.

6. Nii lõkke tegemisel kui grillimisel hoia käepärast esmased kustutusvahendid, nt pangetäis vett, liiva või tulekustuti.

7. Tuld ei tohi jätta hetkekski järelevalveta. Lõkkemeistrina kanna hoolt selle eest, et tuli saaks kindlalt kustutatud.

8. Jäta taevalatern lennutamata. See üürike ilu on lahtise tule tõttu väga ohtlik ja lisaks ka keskkonda reostav.

9. Lõkete tegemise, grillimise ja muude tuleohutusalaste küsimustega võib helistada riigiinfotelefonile 1247.