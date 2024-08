Opositsioon tahab lasteaia ehituse seisma panna

Järva vallavanem Toomas Tammik on antud ettepanekust veidi hämmingus ning konstateerib fakti, et peagi on algamas valimisaasta. "Ettepaneku esitajad peaksid tajuma seda, et sellises faasis projekt on pikaajaline teema ning selle taga on kaalultetud otsused. Leian, et säärased populistlikud ettepanekud on lihtne valimispropaganda."