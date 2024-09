AVAAKTUSE PILDID Järvamaa kutsehariduskeskus võttis vastu rekordarvu õpilasi, teiste seas ka pundi tulevasi jalgpallistaare

Küsimusele, milliseks osutus Järvamaa kutsehariduskeskusele tänavune vastuvõtuperiood, vastas kooli õppe- ja arendustöö üksuse juhataja Külli Marrandi-Kallas, et vastuvõtuperiood oli töine ja avaldusi esitati neile väga palju. „Õpilasi võtsime vastu rekordarvu- tuhatkond, neist 244 kutsekeskhariduses. Kokku on meie koolis nüüd õpilasi üle 1500,” täpsustas ta. „Et meie koolis on ka erialasid, mida mujal ei õpetata, siis on ka õpilasi üle Eesti.”