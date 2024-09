Kõigile turvaline koolitee Alanud september tõi Järvamaa liiklusesse rohkem politseinikke

Aeg on üle vaadata ka helkurite olemasolu nii koolikotil kui riietel. Päevad muutuvad tasapisi lühemaks ja õhtul trennist või sõprade juurest naastes võib olla juba hämar. Kinnitage helkur nii, et see riiete küljest ei kaoks.

Priit Söörd sõnas, et igaüks saab anda oma panuse, et laste koolitee kulgeks turvaliselt ja me kõik tervena koju jõuaksime. „Ka meie pöörame septembri alguses koolide juures ja liikluses toimuvale rohkem tähelepanu.“

Algav uus kooliaasta toob kaasa suure liikluskoormuse kasvu. Paljud lapsed alustavad oma kooliteed esmakordselt, samas kui teised on juba mõnevõrra kogenumad liiklejad, kellele on pärast pikka suvevaheaega oluline liiklusreegleid meelde tuletada, et koolitee kulgeks ohutult. Transpordiamet koos Politsei- ja Piirivalveametiga kutsuvad kõiki liiklejaid olema eriti tähelepanelikud ning järgima liiklusreegleid.

„Lapsevanematel on oluline roll laste liikluskäitumise kujundamisel. Käige koos lapsega tema koolitee läbi ja tuletage meelde olulised reeglid, et laps tunneks ennast liikluses kindlalt,“ sõnas Transpordiameti peadirektor Priit Sauk. “Me kõik oleme oma käitumisega eeskujuks ja seda on oluline meeles pidada.”

Tänavu on Eestis liikluses hukkunud juba 40 inimest, mida on 4 rohkem kui mullu ja 8 rohkem kui 2022. aastal.

„Must statistika on märk hoolimatusest. Kooliaasta alguses on liikluses palju uusi ja kogenematuid liiklejaid, kelle turvalisus on meie endi kätes. Selleks, et lapsed jõuaksid turvaliselt kooli ja koju tuleb autojuhtidel hoog maha võtta ja olla tähelepanelik, seda eriti koolide ümbruses,“ ütles Politsei- ja Piirivalveameti politseikolonelleitnant Sirle Loigo.

Traditsiooniliselt on ka tänavu politsei koolialguse puhul täiendavate jõududega nii õppeasutuste ümbruses kui ka nende lähedal olevatel ülekäiguradadel.

Kuid korrakaitsjatele lisaks tuleb ka lapsevanemail endal anda panus oma järglaste turvaliseks kooliteeks. Olulisemad reeglid, mida lapsed peaksid silmas pidama:

· Enne sõidutee ületamist peatu, vaata mõlemale poole ja veendu tee ületamise ohutuses.

· Sõidutee ületamiseks kasuta alati selleks ettenähtud kohti. Kui lähedal pole ülekäigurada, vali koht, kus nähtavus on hea.

· Bussist väljudes ületa sõidutee lähima ülekäigukoha kaudu, mitte bussi eest või tagant.

· Ole liikluses tähelepanelik ja kui on vaja telefoniga rääkida, jää kõnniteele seisma.

· Maanteel ja kõnniteeta linnatänaval kõnni alati vasakul pool tee ääres – nii näed ise vastutulevaid autosid.

· Jalgrattaga liikluses osaledes kanna alati kiivrit ja veendu, et ratas on tehniliselt korras.

Tuletame meelde, et teadlikkus ja ettevaatus liikluses aitavad õnnetusi ennetada ja laste turvalisus liikluses on meie kõigi ühine vastutus Transpordiamet koos Politsei- ja Piirivalveametiga soovivad kõigile ohutut ja meeldivat kooliaasta algust.