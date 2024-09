Ranitsatoetust makstakse Järvamaal 150-200 eurot lapse kohta

Paide linnavalitsuse avalike suhete peaspetsialist Annely Erm ütles, et neil on esimest korda kooli mineva lapse toetuse suurus 200 eurot. See summa on püsinud sama 2020. aastast.

Toetust makstakse tingimusel, et taotleja ja laps on Eesti rahvastikuregistri andmetel Paide linna elanikud ja laps on asunud õppima Paide linna üldhariduskooli või väljaspool Paide linna asuvasse hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud kooli esimesse klassi. Toetus määratakse ka juhul, kui laps on asunud õppima väljaspool Paide linna asuvasse kooli ning see on tema rahvastikuregistrijärgsele elukohale lähemal kui mõni Paide linna kool.