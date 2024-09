Mõisakool on nüüd eriliselt hoitud

"Kõik need aastad, mis ma olen Laupa koolis töötanud, olen tundnud, et Laupa kool on hoitud. Lõpuks on see tunne ka visuaalse väljenduse saanud: uut õppeaastat alustame me koos Made Balbati maaliga," avas koolijuht Kaarel Aluoja uhke kingituse tagamaid.