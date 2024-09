Ministeeriumi raport näitab ära Järvamaa omavalitsuste kitsaskohad

Regionaal- ja põllumajandusministeerium on analüüsinud viimasel viiel aastal Eesti omavalitsuste pakutavate teenuste taset. 2023. aasta andmetel põhinev raport näitab Järvamaa omavalitsuste kohta, et teenuste tase on aastaga veidi tõusnud Järva ja Türi vallas, kuid langenud Paide linnas.