Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Reede pärastlõunal saatis Järva vallavolikogu opositsioonipoliitik Arto Saar vallavalitsusele ettepaneku Aravete uue lasteaia ehitus peatada. Eelmisel kuul kinnitati Aravete­ uue lasteaiahoone ehitaja ja lähipäevil hakatakse ka sellekohast lepingut sõlmima. Enne uue lepingu sõlmimist otsustasid opositsioonipoliitikud juhtida siiski tähelepanu olulistele asjaoludele. Järva vallavanem Toomas Tammik on ettepanekust veidi hämmingus ja sedastas, et peagi on algamas valimisaasta. «Ettepaneku esitajad peaksid tajuma, et sellises faasis projekt on pikaajaline teema ja selle taga on kaalutletud otsused. Leian, et säärased populistlikud ettepanekud on lihtne valimispropaganda,» lausus ta.