Sünnipäeva tähistav Paikass palub kingiks väikest annetust

Paikassi eestvedaja Virge Piisner ütles nukralt, et kahjuks ei oska nad sellest päevast täna rõõmu tunda, sest kõiksugu argimured on endiselt päevakorral. "Oleme juba septembri kuus aga juulikuu kliinikuarve on osaliselt tasumata," kurvastas ta.