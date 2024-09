PILDID Paide tehisjärves toimusid niitmistööd

Kui ilmad on suviselt soojad ja soov ennast järvevees jahutada on ikkagi suur, tuleb järgida järgmisi reegleid: ujudes ei tohi vett alla neelata, peale suplemist vahetada märjad riided kiiresti kuivade vastu ja supluse järel tuleb end pesta esimesel võimalusel duši all.