September on riigimetsas seenetarkuste õppimise kuu

Kõige olulisem on tulla kohale hea tujuga ja nautida päeva värskes õhus ning kaunis looduses. “Vihma on viimastel nädalatel Eestis jagunud ebaühtlaselt ja seetõttu on ka seeneõnn mõnes paigas parem kui teises. Metsal on aga pakkuda muudki, meie kandis Läänemaal on näiteks väga head pohlakohad ja alati on olnud neid retkelisi, kes seente otsimise kõrval ka oma marjavarusid täiendavad,” kinnitas Tiiu Annuk.