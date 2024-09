Verston pani superlepingule käe alla

„Kasutades üht muistset ütlust, siis Rail Baltica hankeid ja ehituslepinguid tuleb praegu nagu Vändrast saelaudu ning igaüks võib märgata, et uue raudteega seonduv ehitustegevus kogub füüsilises keskkonnas üha enam hoogu. Piltlikult öeldes oleme jõudnud täna sõlmitud lepinguga veerandini raudtee Eesti osa põhitrassist, ühtlasi on tegu ka seni kõige pikema lõiguga, mille osas oleme lepinguni jõudnud,“ lausus Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets, lubades, et juba lähiajal jõutakse järgmiste lepingute sõlmimiseni.

Verstoni juhatuse esimehe Veiko Veskimäe sõnul on Rail Baltica täna Eesti jaoks üks tähtsamaid projekte: lisaks vajalikule uuele ühendusele Euroopa suunal toob see maksude kaudu riiki tagasi märkimisväärse osa investeeringutest ja elavdab meie majandust. “Taristuehituse sektorile on suurprojekt oluline ka seetõttu, et pakub meie inseneridele keerulisel ajal tööalaselt täiesti uusi võimalusi ja väljakutseid. See omakorda aitab valdkonnal areneda. Rail Baltica õnnestumine annab kindlasti hoogu ka teiste Eesti arenguks oluliste projektide elluviimiseks. Iga inimeste ja keskkonna vajadusi arvestav ja hästi läbimõeldud taristuprojekt on tulevikku suunatud investeering, mis loob kindlama aluse Eesti konkurentsivõimele ja kestlikule arengule,” lisas Veskimäe.