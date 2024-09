Türi valla spordirajatisi hakkab teenindama uus ATV

Türi spordiklubide liidu juhatuse esimees martin Kaschan ütles, et see mootorsõiduk aitab nende töö tegemist tõhusamaks muuta. "ATV-l on kaasas lisaks oomikud, lumesahk, tööriistakast ning järelkäru," märkis ta. "Roomikud näiteks annavad talveks võimaluse tõsta Tolli metsa suusaradade kvaliteeti."