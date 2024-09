Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Unistused on selleks, et nende poole järjekindlalt liikuda. Just seda teeb kümneaastane Karola Schüts, kes tuleb sel laupäeval Türi sügislaadale oma heegeldatud tooteid müüma. Müügist saadud raha kavatseb ta kasutada õilsal eesmärgil, ostes selle eest endale professionaalse viiuli.

* Järvamaa spordiliidu juhatuse liikmed Arto Saar ja Martin Kaschan on ilma liialdamata raudmehed, sest kuigi nad pole just suuremad triatleedid, pidasid mõlemad suve lõpus olnud Ironmani katsumusele vastu.

* Paide Hammerbecki põhikooli direktori Barbi Paatsi sõnul osales kooliaasta avaaktusel umbes 600 inimest. Õpilasi oli nende seas 469, lisaks õpetajad ja lastevanemad. Esimeses klassis alustas kooliteed 54 last. Koolipere on täienenud ka uute inimestega.

* Koduta jäetud kasside eest hoolt kandev mittetulundusühing Paikass tähistab viiendat sünnipäeva, kuid pidutsemise asemel on vabatahtlike käed tööd täis, sest 187 kassi vajavad süüa, ravi, hoolt ja uut kodu. Paikassi eestvedaja Virge Piisner ütles nukralt, et kahjuks ei oska nad sellest päevast rõõmu tunda, sest kõiksugu argimured on endiselt päevakorral. «Oleme juba septembris, aga juuli kliinikuarve on osaliselt tasumata,» märkis ta.