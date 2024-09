Lõppes 48. Järvamaa orienteerumispäevakute hooaeg

Orienteerumisklubi JOKA eestvedaja Paul Poopuu kinnitas, et rajameister Ahto Karu pakkus võistlejaile väga nõudlike radu, mis olid osalejaile heaks prooviks enne Eesti meistrivõistlusi.

Päevakul osales 61 orienteerumissõpra ja osalusklasside parimateks osutusid Ats Sõnajalg SK Saue Tammed, Marika Mander SK100, Mati Mägi Hiiumaa OK, Marika Kirsspuu TAOK, Küllike Jaama Värska OK Peko, Tanel Kannel Rae, Mati Preitof Harju OK ja Oliver Poopuu Türi spordikool.