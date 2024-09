Türi Rotary klubi annetas suure summa raha

Klubi president Veiko Viigipuu sõnul on Rotary, mis on maailma suurim heategevusorganisatsioon ja mille üks väike rakuke asub Türil, iga-aastaselt toetanud Türi linna üldisesse avalikku ruumi objektide soetamist ja ehitamist. Üks Rotary liikumise põhimõtetest on tegutseda elamiskõlbliku keskkonna suunas ja Türi Rotary klubi on selle põhimõtte järgi toimetanud juba pea 30 aastat.