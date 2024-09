Roosna-Allikul said läbi suured torutööd

Pikalt planeeritud ja elanike poolt oodatud Roosna-Alliku Saare tänava veetorustiku ehitus on lõpetatud. Tööd tellis AS Paide Vesi ning need läksid maksma ligi 121 500 eurot ilma käibemaksuta. Veetorustiku ehitust finantseeris ka Paide linnavalitsus.