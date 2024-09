Keskväljaku tühjad ruumid täitusid uue poega

Kaupluse juhataja Kaie Roomet ütles, et eelmistes ruumides oleks neil kuu aeja pärast täitunud tegutsemise algusest neli aastat. "See on päris pikk aeg ja oleme kenasti hakkama saanud ning Paides oma klientuuri leidnud," rääkis ta.

Roomet lisas, et kaupluse kõrvalt on nad kaks aastat pidanud ka Kaubahaldja e-poodi, millel on järjest paremini läinud. "Nüüd mõtlesingi, et kui juba kaupluse ruume vahetada, siis viin kaks poodi ühe nime alla. Seetõttu ongi poel Roometi rõivaäri asemel nimeks Kaubahaldjas," selgitas ta tagamaid.