Täna toimus Paides asuvas E-Piima uues kõrgtehnoloogilises tehasekompleksis pidulik tseremoonia ehitustööde ametliku lõpu puhul. Tseremoonia käigus avati ka ehituse peatöövõtja Nordecon AS poolt tehaseperele tehtud kingitus, milleks on piimatööstust sümboliseerivana täiselusuuruses lehma kujutav metallikunstniku taies „Maali“.

Nordecon AS ja AS E-Piim Tootmine sõlmisid ehitustööde lepingu 2019. aastal, ehitamisega alustati 2021. aastal ning suuremad ehitustööd said tehase käivitamiseks valmis 2023. aasta lõpuks.