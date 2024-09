Järvamaa rahvaralli viib võistlejad tuntud ralliteedele

“Enamikku katseid on kasutatud sportrallidel kas hiljuti või kaugemas minevikus,” rääkis võistluse peakorraldaja Pärt Õlekõrs. “Mõistagi on need kohandatud rahvarallide ohutusnõuetele sobivaks. Näiteks, kui teelõik on olnud sportrallil kasutusel ühe pika katsena, siis rahvarallil toimub samal teel mitu katset – kiired lõigud on välja võetud.”