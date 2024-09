Pererahvas ootab külastajaid taluaeda ja kodukohvikusse

Iga aed, terass ja kasvuhoone on unikaalne, peegeldades pererahva ja ettevõtte nägu ja tegemisi. Külastajaid ootab ka Järva vallas asuv Alt-Kirjapi talu, mille pererahvas tutvustab oma taluaeda, sel päeval avatud kodukohvikus aga pakutakse omavalmistatud küpsetisi, mis on valmistatud enamjaolt talus kasvatatud ning metsast korjatud toorainest. Võimalik on kaasa osta talus kasvatatud keemiavaba köögivilja, sh. küüslauku ja sibulat.