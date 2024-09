Rebased kutsuvad lapsi värvilisele rännakule

Natalia Haug ütles, et kindla kuju ja välimusega inimkujulised rebased on tema firmamärk olnud paar aastat. Need on täiesti äratuntava peakuju ja disainiga ning omamoodi on need juba kasvõi seetõttu, et neil puuduvad sabad. Ta on meisterdanud rebastest keraamilisi prosse ja pehmeid mänguasju. «Mul on rebastega lapsest saati mingi eriline side olnud. Need on olnud loomad, mis mulle väga meeldivad,» ütles­ ta.