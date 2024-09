Magamistoa akna taga piiluja langes lõksu

Kristina Gudinasel õnnestus üks kolmest kivinugisest kinni püüda kolmandal katsel. Ent talle teadaolevalt on ühes teises majapidamises tüütuid tegelasi püüda üritatud juba pool aastat.

Uuringute tulemusel on selgunud, et Eesti metsades elav metsnugis tõrjub kivinugise oma elualadelt välja ja nii on viimased end kodusemalt hakanud tundma kultuurmaastikel, aga ka suisa inimeste elamutes või nende läheduses kahejalgseid eriti pelgamata.