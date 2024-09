Noorelt mehelt elu võtnud Türi raudteeõnnetuses selgusid hirmutavad asjaolud

Kesk-Eesti jaoskonna välijuht Valdur Mõttus rääkis toona, et esialgsetel andmetel hakkas BMW juht Lokuta külas ületama Looritsa raudteeülesõitu samal ajal, kui Tallinna suunas liikus reisirong. „Sõiduki ja rongi kokkupõrkes sai raskelt viga BMW roolis olnud 20-aastane mees, kes paraku hukkus sündmuskohal. Sõidukis kedagi teist ei viibinud. Rongis oli õnnetuse hetkel koos vedurijuhiga 40 inimest ja keegi neist viga ei saanud. Raudteeülesõidukohas töötas foor, kuid seal puudub tõkkepuu,” täpsustas ta.

Liiklusõnnetuste põhjuste väljaselgitamise ekspertkomisjon tegi järgmised ettepanekud keskkonna parendamiseks:

Tõkkepuu paigaldamine raudteeülesõidukohale.

Raudteeülesõidukohtade juures hoida nähtavuskolmnurgad vaatevälja piiravast võsast ja taimkattest puhtad ning nähtavuse parandamiseks võimalusel suurendada nähtavuskolmnurkade mõõtmeid.

Uuendada kulunud teekattemärgistus.

Tegemist on raudteeülesõidukohaga, kus on foorid ning kus on piiratud kiirust 70 km/h ning kasutatud liikluse rahustamiseks ja juhtide tähelepanu tõstmiseks erinevaid vahendeid.