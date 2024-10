Paide rokimehed annavad viimase kontserdi

Paradoks on Paidest pärit Eesti vokaal-instrumentaalkollektiiv, mis viljeleb rokkmuusikat. Aastal 1979 asutatud ansambel ilmutab end tänasel päeval harva, kuid seda erilisem on nende laval kohtamine. Ja just selline hetk on saabunud. 12. oktoobril astutakse jälle lavale. Ansambli read on kahjuks jooksva aasta jooksul oluliselt hõrenenud, mistõttu on kontserdi nimeks Lõppkontsert – mida iganes see lõpp siis peaks tähendama.