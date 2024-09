Kogukonnajuhid kogunesid Tallinnas

Premium liiga staadionitel on tänavu kõikide mängude peale kokku käinud 54526 pealtvaatajat ehk keskmiselt 426 huvilist mängu kohta. Keskmine pealtvaatajate arv mängu kohta on tõusnud seitsme protsendi võrra. Lisaks on positiivne, et alla 200 pealtvaatajaga mänge on tänavu olnud ligi veerandi võrra vähem kui mullu.