Rannajalgpalli koondis võtab ette reisi Itaaliasse

Koondise peatreener Andreas Aniko sõnul on suvi olnud koondisele tihe treeningperiood ning ettevalmistus finaaliks on hea. „Koondisemänge pole meil pärast juulikuist Euroliiga etappi toimunud, kuid oleme suvi läbi trenni teinud. Koondislased on klubidega saanud lisaks Eesti meistrivõistlustele mänge alla ka rahvusvahelisel tasandil. Läänemere liiga on andnud meeskondadele väga tugevaid mänge – vastas on olnud nii Taani koondis, pool Saksamaa koondist kui ka tugev Riia meeskond. Taseme poolest annavad nad välja mõõdu nendele vastastele, kellega ka Eesti koondis on mänginud,“ rääkis Aniko.