Mõisapargis algavad õuna- ja nartsissitalgud

Nii on see ka Järva vallas asuvas Udeva mõisapargis, kuhu eeloleval nädalavahetusel kokku tullakse ja õunamahlatalgud korraldatakse. Talgute idee sündis sellest, et pargis on suur hulk õunapuid, mille viljad vajaksid kokkukorjamist. Et neid mitte lihtsalt puude alla mädanema jätta või komposti visata, otsustasid kohalikud saagi mahlaks pressida.