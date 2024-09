Laupa kool on nüüd eriliselt hoitud

Nimelt ehib nüüd kooli trepihalli uhke maal, kus on kujutatud mõisat ja salapärast daami. Kas pildil on Laupa mõisa viimane perenaine Kitty või mõni väljamõeldud tegelane, see jääb vaataja otsustada. «Kõik need aastad, mis ma olen Laupa koolis töötanud, olen tundnud, et Laupa kool on hoitud. Lõpuks on see tunne ka visuaalse väljenduse saanud: alustame uut õppeaastat koos Made Balbati maaliga,» avas koolijuht Kaarel Aluoja uhke kingituse tagamaid.