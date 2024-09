Värsked maailmameistrid ei jää loorberitele puhkama

Romet Jürgenson ei varjanudki enne Kreeka rallile sõitu, et neid ootab ees eriliselt pingeline etapp. Jah, nad olid enne seda küll 12 punktiga juunioride klassi liidrid, kuid see ei lugenud midagi, sest üks tobe viga võinuks kõik pea peale keerata.

Jürgenson ütles, et nende põhieesmärk Junior WRC etapil oli sõita võistlus esikolme piirimail lõpuni. Neil tuli vastu pidada kolm päeva, 15 kiiruskatset ja 305,30 katsekilomeetrit. «Kuna viimasel osavõistlusel olid mängus topeltpunktid, siis teadsime, et meile piisab sellest, et tiitel võita,» selgitas ta. «Aga isegi seda näiliselt lihtsat eesmärki oli keeruline täita, sest Kreeka olud olid sedavõrd karmid. Kuklas oli teadmine, et katkestada ei tohi mingil juhul, autot tuleb igal võimalikul moel säästa ja ühekski rumaluseks ruumi ei ole.»