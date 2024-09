Autoromud tuleb eelnõu järgi suunata lammutusse

Keskkonnakomisjoni aseesimees Andres Metsoja selgitas, et eelnõu on sisuliselt seotud mootorsõidukimaksu seadusega, millega maksustatakse ka peatatud registrikandega sõidukid. Neid ei ole kehtiva regulatsiooni järgi ei ole teatud juhtudel võimalik registrist kustutada.

Metsoja sõnul aitab eelnõu lahendada probleeme neil juhtudel, kui sõidukit enam ei eksisteeri või on see kadunud. Eelnõuga luuakse võimalus sellised sõidukid lihtsalt registrist kustutada. Üleminekuperioodil on selliste sõidukite kustutamine registrist riigilõivuvaba. 2026. aastast tuleb selle eest tasuda 15 eurot riigilõivu ja alates 2027. aastast saab sellise sõiduki registrist kustutada analoogselt peatatud registrikandega sõidukitega, kuid sellisel juhul tuleb tasuda riigilõivu 800 eurot.