Padeliväljaku kasutus on aastaga kahekordistunud

Mõne aasta eest, kui Paides avati uued tenniseväljakud ja padeliplats, ennustasid pessimistid, et tegemist on maha visatud rahaga, sest tennisemängijaid on Paides vähe ja padelist ei teata siin kandis üldse midagi. Ennustati, et suurema osa ajast seisavad väljakud jõude. Tänavune kevad, suvi ja nüüd ka soe sügis on tõestanud vastupidist. Tennise- ja ennekõike just padeliväljak on suurema osa päevast broneeritud ning mängijad peavad sinna pääsemiseks suisa ilma ennustama ja aegu päeva jagu ette kinni panema.