Türi Perepesa tähistas viiendat sünnipäeva

Perepesa, mis asub Türi Noortekeskuse ruumides, on tegutsenud alates 2018. aastast ja kasvanud kogukonnale oluliseks kohtumispaigaks, pakkudes lastega peredele mitmekesiseid tugiteenuseid ja koolitusi.

„Eelmise hooaja suurim saavutus oli kahtlemata mobiilse perepesa käivitamine, mis on aidanud jõuda nende peredeni, kes varem perepesa teenustest teadlikud polnud ja see on toonud oodatust oluliselt paremaid tulemusi, pakkudes tuge ja nõu ka kaugemates piirkondades elavatele peredele," rõõmustas perepesa juht Jane Reiljan-Rajasaar.