Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Teekond, mille paidelane Romet Jürgenson on paari aastaga läbi teinud, kõlab paljudele autorallihuvilistele nagu muinasjutt. Mängukonsooli tagant ralliautorooli jõudnuna suutis ta näidata äärmiselt suurt sihikindlust ja töökust ning võtta Junior WRC klassis teise eestlasena maailmameistritiitli. Temaga masinat jagav paidelane Siim Oja on esimene eestlasest kaardilugeja, kes on selle tiitlini jõudnud. Seega tegid mõlemad omal viisil ajalugu.

* Uue õppeaasta algus 1. septembril oli täis pidulikkust ja elevust ka Türi vallas asuvas Laupa koolis, aga kooli direktoril oli varuks üks eriline üllatus. Nimelt ehib nüüd kooli trepihalli uhke maal, kus on kujutatud mõisat ja salapärast daami. Kas pildil on Laupa mõisa viimane perenaine Kitty või mõni väljamõeldud tegelane, see jääb vaataja otsustada. «Kõik need aastad, mis ma olen Laupa koolis töötanud, olen tundnud, et Laupa kool on hoitud. Lõpuks on see tunne ka visuaalse väljenduse saanud: alustame uut õppeaastat koos Made Balbati maaliga,» avas koolijuht Kaarel Aluoja uhke kingituse tagamaid.