GALERII JA VIDEO Rahvatantsujuhendajat tabas ootamatu üllatus sünnipäevahommikul

Tantsijad ise kirjeldavad, et rühma poolt loodud tantsu muusika iseloomustab juhendaja Ruthi, kuid mitte täielikult. Tantsijad kirjeldavad oma juhendajat järgmiselt: "Kui vaja on ta justkui kubjas, kes tantsima ajab, kui vaja hoiab kätt ja aitab," ütleb Kristi Licht. "Ruth on nõudlik ja täpne, hooliv ja arvestav," kirjeldab Liis Kopelmann. "Tants on tema kirg, eelkõige tundub, et just rahvatants. Me usume, et igal tublil juhendajal võiks olla päris oma tants ja just selle me oma rühma ja juhendaja ühiseks juubeliaastaks kokku keerutasimegi," ütles lõpetuseks Getter Jõerand.