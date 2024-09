JOKA tüdrukud võidutsesid Eesti meistrivõistlustel

Paul Poopuu avaldas, et noorte vanusklassides olid JOKA lootused eelkõige tüdrukute N16 klassil. „Eelmise päeva tulemuste alusel olid tüdrukud kindlad võidusoosikud, ent teatejooksus pole kunagi üllatused välistatud ja "võidukohustus" võib orienteerumissooritust häirida, seda eriti noorte võistlusklassides,” nentis ta. „Meie tüdrukud olid rajal siiski väga kindlad. Juba avavahetuses jooksis Anett Liisa Parts sisse üle viie minutilise edu. Teises vahetuses jätkas samas rütmis Kaisa Kallas ning ankruetapile minnes oli Anna Mia Atonenil juba ligi kümneminutiline edu ning lõpujoon ületati selge eduga järgnevate ees.”