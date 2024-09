Endisest linnapeast vabanevale kohale asub riigikogu liige

Siret Pihelga lahtilaskmise tõi avalikkuse ette sihtasutuse Järvamaa nõukogu liige ja Järva vallavanem Toomas Tammik. Neli kuud tagasi saatis Tammik Järva Teatajale arvamusloo, milles andis teada, et paneb nõukogu esimehe koha maha. Põhjus oli selles, et juba pikemat aega oli suurema osa liikmete hulgas valitsenud usaldamatus eesmärgiks võetud projektide, sihtasutuse juhi ja ka laiemalt kogu organisatsiooni suhtes. «Suur vastuseis on olnud Paide linna ja Türi valla esindajatel innovatsioonikeskuse loomise suhtes Paidesse,» sõnas ta.

Tammik märkis veel, et erimeelsusi pole nõukogus olnud kogu aeg, vaid need on tekkinud just praeguste omavalitsusjuhtide vahel. «Eriarvamusi on esinenud ka varem, kuid üksmeel on alati saavutatud – maakonna arengu nimel. Seejuures on jäetud kõrvale erakondlikud kuuluvused. Praegu julgen selles kahelda,» lausus ta.