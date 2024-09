Valgehobusemäe rattamaratoni kiireim naine viis võidu Türile

Möödunud aastal parimaks naisjuunioriks valitud Karolin Surva sõnas, et rattarajal tagasi olla on tore ja talle tundub, et vigastusest taastumine läheb hästi. «Küll on jätnud see oma jälje sellele hooajale, tavaliselt on võistlusi ikka 30 ringis, aga praegu oli see alles viies võistlus,» selgitas ta. «See oli esimene maratonivõit sel hooajal ja sõiduga võib igati rahule jääda. Ma teadsin, et kui tahan võita, pean tegema kontrollitud ja vigadeta sõidu. Kuni viimase tõusuni oli võitja veel lahtine, ent õige otsuse tegemine tõi konkurentide ees edu.»