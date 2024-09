Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Mõne nädala eest võisid iga päev Paide ja Türi vahelisel maanteel liiklejad märgata, et Kirna mäel oli teeservas tavapärasest rohkem askeldamist, kui töömehed ja tehnika seal tegutsesid. Askeldamise tulemusel seirab nüüd posti otsast teed kaamera. Tõsi, tegemist pole kiiruskaameraga, seda kinnitab ka transpordiameti teeseadmete ekspert Theodor Vegmann. «Kirnasse paigaldati teeilmajaam, mille koosseisus on ka teekaamera. Teekaamera teeb teepinnast foto iga kümne minuti järel ja selle eesmärk on anda ülevaade teeoludest,» selgitas­ ta.

* Vodja koolist umbes paar kilomeetrit eemal asuvasse metsa kevadel rajakaamerat kontrollima läinud õpetaja ehmatus oli suur, kui ta mõistis, et loodusretkedel ja -vaatlustel on kriips peal, sest seal müttas harvester.

* Eelmisel laupäeval tähistas Naiskodukaitse Taagepera lossi kristallsaalis oma 97. aastapäeva. Aastapäeva tähtsaim osa oli organisatsiooni ühe kõrgeima autasu – Liiliaristi III klassi teenetemedali kätteandmine. Liiliaristi III klassi teenetemedal on Naiskodukaitse üks kõrgeimatest tunnustustest, mida antakse välja tegevliikmetele eeskujuliku teenistuse eest. Naiskodukaitse Liiliaristi III klassi kavaler Taive Saar on Naiskodukaitse Järva ringkonna liige.

* Kooliaasta alguse puhul on paslik korrata üle, et kõik omavalitsused maksavad esimest korda kooli mineva lapse toestust. Paide linnavalitsuse avalike suhete peaspetsialist Annely Erm ütles, et esimest korda kooli mineva lapse toetus on 200 eurot ja see summa on püsinud 2020. aastast.