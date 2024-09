Toasooja hind langes oluliselt

Kui suur hinnalangus siis on? Sapas võrdles hindu eelmiste aastatega. Eelmisel kütteperioodil oli hind Aravetel 93,57 eurot/MWh ja Järva-Jaanis 98,58 eurot/MWh. „Kui ebastabiilsed ajad algasid, tõusis ka toasooja hind, paar aastat tagasi tõusis kolosaalselt ulatudes Aravetel üle 100 euro ja oli Järva-Jaani Lõunapiirkonnas tippajal 108 eurot/MWh. Eelmisel aastal tuli hind natuke alla, nüüd päris kenasti," rääkis Sapas. Põhjus – pelletite hinna odavnemine. „Vahepealne suur hinnatõus võis olla ka kunstlikult tekitatud mitte tarnija, vaid turu poolt. Paari viimase aastaga on hind stabiliseerunud. Hakkepuiduhind stabiliseerus juba eelmisel aastal ja on mõistlik."