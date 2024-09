Grünthal algatas agressioonisümboolika keelamise tühistamise

Grünthali sõnul on eelnõu ajendatud asjaolust, et politsei on nimetatud paragrahvi korduvalt kuritarvitanud. „Näiteks Jaak Valge ja Andres Aule aktsioon Tallinnas, kus Kirjanike Majale riputati protestiks küüditamisel osalenud kirjaniku bareljeefi vastu ENSV lipp. Eelmärgitud isikute osas kohus selle osas süüd ei tuvastanud,” märkis Grünthal.