Perearst Ingrid Alt: Kooliaasta alguses on aeg üle vaadata lapse vaktsineerimiskalender

“Olen lastearstina pidanud nägema, kuidas rotaviirus nõudis terve ja tugeva väikelapse elu ja midagi sellist ei taha ma enam kunagi läbi elada. Ma arvan, et ka ükski lapsevanem ei taha midagi sellist kogeda,” rääkis Alt. “Vaktsineerimine on ainuke võimalus ära hoida selliseid tragöödiaid ja raskeid haiguspuhanguid. Mida rohkem lapsi on vaktsineeritud, seda vähem saab haigus levida,” selgitas Alt. “Kui sellised pealtnäha ununenud nakkushaigused saavad uuesti levima hakata, on need sageli muteerunud ja nendega toimetulek ei ole enam nii lihtne,” lisas ta.